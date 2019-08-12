الجيش اليمني يقنص 9 من عناصر العدوان السعودي غرب اليمن

2019/08/12 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استهدفت قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، امس الأحد، 9 من عناصر مرتزقة الجيش السعودي في محافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري يمني يوم الاحد أن

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