منتخب العراق يهزم اليمن ويقابل البحرين في نهائي غرب آسيا

2019/08/12 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

حقق منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاثنين ، فوزا ثمينا امام نظيره اليمني 2- 1 ، نقله الى اللقاء النهائي في البطولة لمواجهة البحرين، في مباراة جرت على ملعب كربلاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والاخيرة لفرق المجموعة الاولى ببطولة غرب آسيا.

القلق ظهر واضحا مع بداية الشوط الاول من خلال الكرات المقطوعة من الطرفين واللعب بتمريرات طائشة بسبب حساسية المباراة، والغى حكم المباراة البحريني حسن علي هدفا للعراق في الدقيقة ٦ بعدما اشترك علاء عباس في استخلاص الكرة من الحارس اليمني سالم عوض، ولم يستغل المنتخب العراقي الكرات الثابتة القريبة من منطقة جزاء اليمن، وبالمقابل كانت هناك تهديدات للمنتخب اليمني على مرمى محمد حميد كان اخطرها في الدقيقة ١٣ تسديدة محسن قراوة تصدى لها الحارس ببراعة، ومع مرور الوقت اصبحت الافضلية عراقية في الحيازة وتدوير الكرة والوصول الى ملعب المنافس وكان يحتاج التصويب المباشر فقط على المرمى حتى الدقيقة ٢٦ ومن هجمة مرسومة انتهت عند ابراهيم بايش هز بها الشباك اليمنية بهدف التقدم العراقي، وعاد التفوق العراقي في الدقيقة ٣٠ والهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها حسين علي، بعدما تعرض اللاعب علاء عباس للدفع من مدير عبد ربه داخل منطقة الجزاء، وبعد ان أمن المنتخب العراقي النتيجة خف اندفاعه الهجومي مع الاستمرار في التصرف بالكرة واحكام دفاعي خوفا من وصول المنافس حتى نهاية الشوط الاول والتقدم العراقي بهدفين.

الشوط الثاني اكد افضلية الفريق العراقي في الضغط على مرمى اليمن مع تأمين الدفاع ومنع المنافس في الوصول الى مرمى محمد حميد، واستمر هدوء المنتخب العراقي مع الاحتفاظ بالنتيجة حتى الدقيقة 90 وهدف تقليص الفارق لليمن بواسطة عبد الواسع المطري وانتهاء اللقاء عراقي 2-1.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي فرق المجموعة الاولى ، ليقابل الاربعاء نظيره البحريني بطل الثانية، في اللقاء النهائي للبطولة.

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