العراق يفوز على اليمن ويتأهل لنهائي غرب آسيا

2019/08/12 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فاز المنتخب الوطني، لكرة القدم، على نظيره اليمني 2-1 ليتأهل الى نهائي كأس غرب آسيا عن المجموعة الاولى من البطولة التي يضيفها العراق بنسختها التاسعة.

وسجل ابراهيم بايش الهدف الأول للمنتخب الوطني في د 26 من كرة رأسية جميلة وبعد 5 دقائق عزز حسين علي تقدم العراق بالهدف الثاني والشخصي الثالث للاعب في البطولة.وجاء هدف اليمن بامضاء اللاعب عبد الواسع المطري في د 90 وسط تراخي من دفاع العراق لتنتهي المباراة 2-1.وسيواجه العراق المنتخب البحريني الذي تأهل عن المجموعة الثانية يوم الأربعاء المقبل على ملعب كربلاء الدولي.انتهى

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