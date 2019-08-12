كاشفة توجيه مسرور بارزاني.. داخلية كوردستان: كافة التسهيلات وافضل استقبال للسياح

2019/08/12 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مسؤول في وزارة الداخلية باقليم كوردستان، الانباء التي تحدثت وجود عراقيل لدخول سياح من وسط وجنوب العراق الى مدن الاقليم.ونُشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت انها لسيطرات بمداخل مدينة اربيل عاصمة الاقليم، حيث قصدها السياح بالاف لقضاء عطلة العيد، مع الاشارة لتعرضهم لمضايقات.إلا ان المسؤول في داخلية الاقليم، نفى تلك المعلومات بشكل كامل، واكد أن هذه الصور لا تعود لأية سيطرة في اربيل ".واضاف "بل على العكس فقد وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وزارة الداخلية وكافة المؤسسات المعنية بابداء كافة التسهيلات للزائرين من محافظات وسط وجنوب العراق واستقبالهم بأحسن صورة".

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