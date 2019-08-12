2019/08/12 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية لبطولة غرب أسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يتأهل الى نهائي غرب آسيا بعد التغلب على نظيره اليمني 2-1) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يتأهل الى نهائي غرب آسيا بعد التغلب على نظيره اليمني 2-1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).