برئاسة وزير الداخلية.. تعرف على تفاصيل اجتماع ذي قار الأمني

2019/08/12 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلنت شرطة محافظة ذي قار، أمس الأحد، تفاصيل الاجتماع الأمني برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري.

وذكر إعلام الشرطة، في بيان تلقت "العهد نيوز"

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