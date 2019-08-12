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بعد القبض عليه.. "العهد نيوز" تنشر صورة المتهم حمزة الشمري!!


بعد القبض عليه..
2019/08/12 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد

 

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