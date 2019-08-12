تكليف العميد جاسم محمد مديراً لمرور المثنى

2019/08/12 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الاحد، بإنهاء تكليف العميد عبد الامير رحمن الركابي من مهامه مديرا لمرور المثنى.

وقال المصدر في حديث ، انه "تقرر

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