حسن أحراث - الشهر الشهيد

2019/08/12 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث الشهر الشهيدغشت، شهر الشهداء أم الشهر الشهيد..عرف شهر غشت استشهاد أربعة مناضلين صناديد: بوبكر الدريدي ومصطفى بلهواري وعبد الحق شبادة ومصطفى مزياني...وعرف شهر يوليوز (المنسي) استشهاد المناضل عبد الحكيم المسكيني...كل الشهور، يوليوز أو غشت، شهور الشهداء..معذرة شهر غشت، لقد عانقت الشهيد تلو الشهيد...معذرة شهر غشت، لقد غطت سماءك أسماء الشهداء...معذرة شهر غشت، لقد طالت تض......

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