2019/08/12 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qHawle-d9EU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | علوة الرشيد - بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج ايام الناس | علوة الرشيد - بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).