تلقى سيارة

2019/08/12 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حصل شاب هندي على سيارة فاخرة كهدية في عيد ميلاده لكنها أقدم على أغرب تصرف، وأغرقها فورا.

ويرجع سبب التصرف العجيب إلى أن الشاب

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