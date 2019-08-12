بمشاركة غاريث بيل.. ريال مدريد يخسر من جديد

2019/08/12 | 02:34

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احرز فريق روما الايطالي على ملعبه "ستاديو أولمبيكو" النسخة الاولى من كأس "مايبل غرين" الودية بفوزه على ريال مدريد الاسباني بركلات الترجيح 5-4

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