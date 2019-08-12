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شاهد بالفيديو.. ضرب احد المتظاهرين بالمجان في البصرة


شاهد بالفيديو.. ضرب احد المتظاهرين بالمجان في البصرة
2019/08/12 | 02:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 0SG3faGyIzY

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