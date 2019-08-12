انفجار نووي غامض.. روسيا تكرم “أبطالا قوميين” قتلوا في اختبار صاروخ

2019/08/12 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت روسيا أوسمة لخمسة خبراء نوويين وصفتهم “بأبطال قوميين” لقوا حتفهم في انفجار غامض في البحر أثناء اختبار محرك صاروخ تسبّب في

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