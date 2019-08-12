العراق يعيد آلاف المفصولين إلى شرطة نينوى

2019/08/12 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العراق) – قرر وزير الداخلية العراقي إعادة نحو 14 ألف شرطي إلى الخدمة كانوا مفصولين بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على

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