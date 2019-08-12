2019/08/12 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ليكيما" يقتل العشرات..ويجلي مليون صيني أفادت السلطات المحلية بأن حصيلة الإعصار ليكيما في شرق الصين ارتفعت إلى 32 قتيلا، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء اكثر من مليون شخص.وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتارا عدة الساحل حين بلغ الإعصار اليابسة في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي.وذكر أن انزلاق التربة تسبب بمصرع 18 شخصا في مدينة وينزو .ولم يعرف ما إذا كان القتلى الـ14 الإضافيون قضوا في الحادث نفسه.ولا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين وفق ما اوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ.وأظهرت مشاهد شبكات تلفزة صينية مسعفين يستعينون بزورق في مدينة لينهاي، بعدما غمرت المياه الموحلة شوارعها.كذلك، بثت وسائل إعلام صينية مشاهد لمسعفين ينقلون أشخاصا بواسطة زوارق هوائية برتقالية فيما كان الطقس يميل إلى التحسن.وتم إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي.وتم إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الاعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.

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