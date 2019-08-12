2019/08/12 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجارب بيونغيانغ الصاروخية..رسائل "تحذيرية" لسول وواشنطن أجرت كوريا الشمالية 5 تجارب صاروخية خلال أسبوعين، أرادت من خلالها توجيه رسائل تحذيرية للجارة الجنوبية وواشنطن، بشأن المناورات الثنائية التي انطلقت الاثنين الماضي.أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في العاشر من الشهر الجاري، على التجربة الصاروخية لسلاح جديد، لم تحدد بيونغيانغ ماهيته، فيما قالت سول إنها عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى.و إن الزعيم الكوري الشمالي، تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من مدينة هام هيونغ الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونغ الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي.وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وتجري سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.ويقلل الرئيس الأميركي، من أهمية هذه التجارب، مؤكدا أن لا اتفاق مسبق مع بيونغيانغ على عدم إجرائها، مؤكدا أن الزعيم الكوري الشمالي، عبّر عن رغبته في لقائه لاستئناف المفاوضات النووية.

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