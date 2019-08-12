2019/08/12 | 05:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اجيبك على السلف تسوى السلف كله شاهد قصة قصيدة المصور للشاعر حسين العميدي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: oQ9FwmpJFtc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من اجيبك على السلف تسوى السلف كله شاهد قصة قصيدة المصور للشاعر حسين العميدي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من اجيبك على السلف تسوى السلف كله شاهد قصة قصيدة المصور للشاعر حسين العميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).