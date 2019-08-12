عيون وآذان - أخبار باسمة أمام القارئ

2019/08/12 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيون وآذان - أخبار باسمة أمام القارئجهاد الخازنعندي مجموعة من التعليقات الضاحكة أو الساخرة، أقدم للقارئ بعضاً منها اليوم..- الحياة عن قرب تراجيديا، عن بعد كوميديا.- هناك أمراض تنتقل بالعدوى، والموت بعدها مئة في المئة.- الحب يقهر كل شيء ما عدا الفقر ووجع الأسنان.- الزواج ليس مجرد عواطف مشتعلة، بل ثلاث وجبات في اليوم وحمل القمامة إلى الرصيف.- الزواج مغامرة متاحة للجبناء.- الزواج خطوة أولى نحو الطلاق.- الزواج رخصة يمارس فيها كل من الرجل والمرأة إهانة أحدهما الآخر.- المذكرة شيء يكتب لا لاطلاع القارئ، بل لحماية الكاتب.- الممثلة جين مانسفيلد قالت ان الرجل له ساقان وثمانية أيدي.- وسط العمر عندما تتحدث عن إنجاز لك قبل أن تصل إلى وسط العمر.- وسط العمر يظل أفضل من التقدم في السن ثم الموت.- عملية جراحية بسيطة شيء يجريه الأطباء على شخص تعرفه ولا تزعل إذا مات.- الرجل حظه أقل من حظ المرأة، هو يتزوج بعدها ويموت قبلها.- وسط العمر يظهر عندما يبدو من النظر أنه انتقل إلى سواك.- السياسي رجل إما أنه يخوض معركة انتخابية أو أنه يواجه المحاكمة بتهمة الفساد.- الخطاب شيء يلقيه السياسي لأنه لا يريد أن يفكر.- قرأت أن النصر له أصحاب وأن الهزيمة يتيمة.- الكتابة عمل إذا لم يحصل الكاتب منه على أي دخل يقول الناس عنه إنه فاشل.- يريد أن يطلق زوجته إلا أنه لا يفعل حتى لا تبدو سعيدة بالطلاق منه.- رجل طلق زوجته وعندما سئل عن السبب قال ان السبب زوجته وأمها.- كان يعتقد أنه فاشل ووالدته نصحته بأن يكون إيجابياً.عمل كما قالت واكتشف أنه فاشل فعلاً.- شكلها يدل على أنها تساوي مليون دولار، إلا أن هذه من السنتات.- لا تصدق شيئاً قبل أن تنفيه حكومة رسمياً.- يزعم أن عقله مفتوح.الواقع أن عقله فارغ.- لو كان الذكاء ضوء الشمس لكان ذكاؤه عاصفة ثلجية.- لماذا لا تضحك على نفسك بين حين وآخر؟ كل الناس الذين يرونك يغرقون في الضحك.- الرجل لا يفهم المرأة مرتين في حياته: قبل الزواج وبعد الزواج.- الرجل يعمل من نفسه شبه حيوان لأنه لا يستطيع أن يفكر كإنسان.- هل الطبيعة خلقت الإنسان لأنها تقبل أن يقال عنها إنها أخطأت أم لأنها فعلاً خلقته على سبيل الخطأ؟- الرجل يكبر ويصبح مثل الرجال الذين حذرته أمه من الاختلاط بهم.- إذا بدأ الضيف يتحدث عن أخلاقه الحميدة على المضيفة أن تبدأ عدّ الشوك والسكاكين على طاولة الطعام.- العقد بين طرفين يطبق على الطرف الأضعف فقط.

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