الصدر: نساء عراقيات نجون من داعش ليرتمين باحضان اسرائيل

2019/08/12 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، ان من هرب من التشدد لا يجب ان يقع في شرك الهوى كما حدث في بعض نساء عراقيات نجون من "داعش" ليرتمين بأحضان ا...

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