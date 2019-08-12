كاتانيتش: العراق استحق التأهل لنهائي غرب آسيا

2019/08/12 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، أن منتخب أسود الرافدين، استحق التأهل للمباراة النهائية لبطولة غرب آسيا، بعد الأداء المميز في مواجهة اليمن التي حسمها بنتيجة 2-1.

وهنأ كاتانيتش الجماهير العراقية في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الأحد، مؤكدًا أن فريقه استحق التواجد في المباراة النهائية بعد الأداء المميز خصوصا في الشوط الأول، حيث ظهر جميع اللاعبين بشكل جيد واستحوذوا على الكرة.وأكد، أن الأداء انخفض في الشوط الثاني نتيجة الإجهاد، قائلًا "سعينا لإراحة عدد من اللاعبين ومنح الفرصة لأكبر عدد من الشباب، وتراجع الأداء منح الفرصة لمنتخب اليمن وتمكنوا من التسجيل في الدقيقة الأخيرة نتيجة أخطاء فردية".وتابع "الفريق سيخوض المباراة النهائية أمام البحرين، وما يهمنا أن نواصل التصاعد الفني في الأداء، ومن ثم التفكير في لقب البطولة".وختم كاتانيتش "الجماهير العراقية يهمها اللقب وعلينا أن نجتهد لإسعادهم".انتهى

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