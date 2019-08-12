2019/08/12 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير البيشمركة: سنتحرك للمناطق المتنازع عليها وملء الفراغ زار وزير البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، شورش اسماعيل، آخر نقطة لقوات البيشمركة في حدود كرميان بمنطقة كوكس بين كلار وجلولاء.وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي، انه "بعد العيد سنحاول التباحث مع بغداد للتقدم وملء الفراغ الامني في المنطقة، خاصة بعد استشهاد أربعة من البيشمركة والأسايش في هجوم لمسلحي داعش الارهابي".واضاف وزير البيشمركة، انه "بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى، سنحاول التباحث مع الحكومة الاتحادية حتى نتمكن من ملء الفراغ الامني في حدود المناطق المتنازع عليها، لان هذا الفراغ اعطى فرصة ذهبية لمسلحي داعش للتحرك والقيام باعمال ارهابية".

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