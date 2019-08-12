2019/08/12 | 07:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة النجف يلغي جميع العقوبات الإنضباطية بمناسبة العيد أمر قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت العميد فائق فليح الفتلاوي بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية ضمن صلاحياته.وقالت مديرية النجف في بيان ان "هذا الاجراء جاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقديرا للجهود التي يبذلها أبناء شرطة المحافظة من اجل حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل أشكال الجريمة".وأكدت ان "قائد شرطة النجف حث جميع الضباط والمنتسبين على ضرورة الالتزام بالقوانين والتفاني في خدمة محافظة النجف الاشرف وتنفيذ الواجبات من أجل حماية أبنائها وزوارها".

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