لهذا السبب.. نُكِّست أعلام الأمم المتحدة في العراق

2019/08/12 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تنكيس أعلام الأمم المتحدة في مقر يونامي في بغداد حداداً على أرواح ثلاثة عناصر من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذين لقوا حتفهم في التفجير ...

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