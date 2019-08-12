اوغلو: تركيا ستكافح حتى آخر ارهابي في العراق

2019/08/12 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الخارجية التركية مولود تشاوش اوغلو، ان بلاده ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية حتى القضاء على اخر عنصر من عناصر حزب العمال الكوردستاني في العراق.

و أوضح تشاووش أوغلو أن تركيا ستقوم بمكافحة الإرهاب حتى آخر إرهابي في شمال العراق.

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