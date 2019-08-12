فلسطين تهزم سوريا في مباراة مثيرة بغرب آسيا

2019/08/12 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الفلسطيني فوزاً دراماتيكياً على نظيره السوري بتغلبه عليه 4-3 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة غرب اسيا.وتناوب على تسجيل رباعية الفدائي الفلسطيني كل من اسلام البطران د 45 وعدي الدباغ هدفين في الدقيقتين 60 و61 ومحمد يامين د 89.اما ثلاثية نسور قاسيون، سجلها كل من خالد المبيض د 3 وفراس الخطيب د 66 ومارديك مارديكيان د 73.

الفوز منح المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط في وصافة ترتيب خلف المنتخب الوطني العراقي بفارق الاهداف.

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