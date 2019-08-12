حروب مسموح بها

2019/08/12 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حروب مسموح بهاحلمي النمنماستوعب العالم درس الحروب الكبرى، على غرار الحرب العالمية الثانية التى كان ضحاياها عشرات الملايين من البشر، واستوعبت دول العالم خطورة السلاح النووى بعد أن رأى الجميع ما جرى لهيروشيما ونجازاكى، لذا نجد حرصا على تجنب هذا النوع من الحروب، ثم عرف العالم فى فترة «الحرب الباردة» حروبا من نوع آخر قد تكون بين بلدان ودول متجاورة، مثل الهند وباكستان والحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية- الإيرانية، وتبينت مخاطرها لذا يتم أيضا تجنبها، وعرفنا نوعا ثالثا من الحروب التى يتم فيها تكتل بعض الدول أو بناء تحالف لتدمير دولة ما، كما حدث مع يوغسلافيا وانتهى الأمر بتفكيكها، ثم مع العراق سنة 2003 والتى انتهت إلى تدمير العراق وخسائر فادحة للولايات المتحدة، ومع ليبيا فى 2011، ولم يعد أحد على استعداد لتكرار مثل هذه التجارب، الأزمة بين إيران والولايات المتحدة ثم بين إيران وبريطانيا، تؤكد رغبة جميع الأطراف فى تجنب هذا النوع من الحروب.كان الرئيس ترامب قرر شن غارات على إيران ثم تراجع فى اللحظات الأخيرة، وحسنًا فعل، أيًا كانت أسبابه ودوافعه، ولما احتدمت الأمور بين بريطانيا وإيران بسبب احتجاز «الحرس الثورى» الإيرانى ناقلة نفط بريطانية، أعلن الرئيس ترامب أن على بريطانيا أن تتولى بنفسها حماية ناقلاتها، أى أنه لن يتدخل لصالحهم، وليس على استعداد للدخول فى أى نزاع عسكرى، وهكذا أعلنت كل الأطراف عدم الرغبة فى دخول حرب، وهذا بحد ذاته جيد سياسيًا وإنسانيًا.وفى مؤتمر الشباب، الأسبوع قبل الماضى، أشار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مخاطر نشوب حرب فى المنطقة، ودلل على ذلك بما يمكن أن يحدث بين حزب الله وإسرائيل، فى رسالة مهمة مفادها ضرورة العمل على الابتعاد عن الحروب.ولتجنب الحروب بات ضروريا أن تمتلك الدول المعرضة لمخاطر حدودية واستراتيجية جيوشا قوية وأسلحة حديثة، الجيش القوى يجعل الآخرين يترددون فى الاعتداء على الدولة أو محاولة غزوها، باختصار القوة تدفع الآخرين إلى تجنب المغامرة العسكرية، أما الضعف فقد يكون مغرياً للآخرين بمغامرة الاعتداء والغزو، لو أن صدام حسين كان لديه سلاح كيميائى أو نووى لاختلف الأمر فى التعامل مع العراق، كانوا سيحاولون إزاحته بطرق أخرى، غير احتلال البلاد وتمزيقها.وإذا أرادت أى دولة أن تعيش فى سلام وتحافظ على السلام مع جيرانها والمحيطين بها ومع خصومها أيضا، عليها أن تمتلك جيشاً قوياً وحديثاً، كى لا يخطئ أحد فى الحساب والتقدير ولا يقدم على خطوة غير محسوبة.النوع الوحيد من الحروب المسموح به والممكن فيما يبدو هو حروب داخلية، تلعب فيها الأصابع الدولية كما يجرى فى سوريا الآن، والتفاصيل معروفة للجميع، أو حروب تشنها تنظيمات إرهابية أو حتى أفراد إرهابيون وإن كانوا بلا تنظيمات.رأينا ما قامت به تنظيمات جماعة الإخوان فى سيناء مما استدعى تدخلا حاسما من الجيش المصرى وقوات الأمن، ولولا ذلك لاجتاحوا مصر كلها وبلاد المنطقة، كانوا يخططون لإنشاء ولاية سيناء، وتتحول إلى نموذج للدويلة الطائفية التى تصبح مخلب قط وشوكة فى ظهر مصر والمنطقة كلها، كما فعلت داعش من قبل فى الموصل، ونرى ما يجرى فى ليبيا الآن وكذلك مالى ونيجيريا وغيرها.حروب التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تقتصر على المتفجرات والألغام فقط، لكنها تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والإعلامية والنفسية، وأتصور أن ما تقوم به جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية والمجتمع المصرى يستحق أن يُدرس بعناية، دراسة متخصصة ومتأنية، تكشف أذرعهم فى الخارج وأدواتهم وارتباطاتهم الدولية وما حاولوه من منع تحويلات المصريين فى الخارج إلى التشكيك فى كل خطوة تتم، حتى لو كانت ازدواج قناة السويس.أما حروب الأفراد فنراها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ورأيناها فى عدد من بلاد أوروبا، مثل فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وفى نيوزيلندا قبل شهور، ما يجمع التنظيمات الإرهابية والأفراد العنصريين فى الغرب هو رفض الآخر وكراهيته، فى حالة التنظيمات المتأسلمة يكون الآخر هو غير المسلم أو المسلم الذى لا يعتنق أفكارهم، تأمل ما قام به الدواعش ضد المسيحيين فى الموصل حين استولوا عليها وما قاموا به مع الإيزيديين، وما قام به الإخوان مع الكنائس المصرية صيف سنة 2013 حين انطلق شباب جماعة الإخوان يحرقون ويدمرون، وكانت الكنائس بداية لتدمير كل شىء فى مصر، لكن أمكن التصدى لهم وردعهم، تأمل كذلك ما قاموا به فى مسجد الروضة بمدينة بئر العبد فى شمال سيناء، حيث قتلوا 304 مصلين وهم يؤدون صلاة الجمعة، لا لشىء سوى أن المسجد كان مقرا لبعض جلسات إحدى الطرق الصوفية التى اعتبرها الإرهابيون طريقة تعبر عن الكفر.الإرهابيون فى الغرب يحركهم أيضا رفض الآخر، أى غير ذوى الأصول البيضاء، هى مسألة عرقية فى المقام الأول، قد يكون الآخر مسلماً، والإسلام عندهم دين العرب والأفارقة والآسيويين، وليس دين الأوروبيين أو الأمريكيين، وقد اختاروا من التاريخ الإسلامى لحظات الصدام بين الدولة العثمانية وبلدان أوروبا، خاصة مشهد حصار القوات العثمانية أسوار فيينا، وقد يكون الآخر من أمريكا اللاتينية كما وجدنا فى حوادث إطلاق النار خلال الأسبوع الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى حادث ولاية تكساس الذى راح ضحيته 19 مواطنا قتيلا، وذهب القاتل إلى هناك متصورا أن كل من سيقتلهم من المكسيك أصلاً، أى ليسوا من ذوى البشرة البيضاء.الطريف أن بعض المحللين والمنظرين يُرجعون ظهور الإرهاب فى منطقتنا إلى غياب الديمقراطية، ويرون الإفراط فى الديمقراطية سببا لظهوره فى الدول الغربية.حين وقعت عملية 11 سبتمبر 2001 الإرهابية انتهت إدارة الرئيس بوش الأبن بمنظريها ومفكريها إلى أن النظم الاستبدادية فى المنطقة سبب ظهور تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية، وبعد أن أسقطوا صدام حسين اكتشفوا أن وجود صدام حسين كان حجر عثرة ضد التنظيمات الإرهابية والطائفية؛ ومع ذلك تكرر المشهد بصورة وأطراف أخرى فى ليبيا سنة 2011 والنتيجة نراها الآن.وفى الأيام الأخيرة وعقب حوادث تكساس وأوهايو وشيكاغو فى الولايات المتحدة، انتشر أن أعضاء الكونجرس الذين يصرون- لأسباب ديمقراطية- على عدم الاقتراب من حق المواطن فى حمل السلاح والتحرك به بحرية، هم سبب رئيسى لانتشار تلك العمليات العنصرية.عقب حوادث الإرهاب فى باريس العام الماضى قال لى باحث فرنسى: «إن بلادنا ضحية الديمقراطية المفرطة، يكون المتطرف أمامنا ولكن الديمقراطية تمنعنا من تعقبه أو محاسبته، فيصبح إرهابيا».أيًا كانت الأسباب، فإن المخاطر الحقيقية على الدول باتت تتركز فى نشوب حروب داخلية، أو أن تقع الدولة فى دائرة استهداف تنظيم أو جماعة إرهابية تريد إسقاطها أو أن تنتشر فيها أفكار وتيارات عنصرية وطائفية تفرز أفرادا إرهابيين.وهذا ما يجب على الدول والمجتمعات أن تتجنبه.كاتب مصري

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