2019/08/12 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) صلاة عيد الاضحى المبارك 1440 بمكتبه في النجف الاشرف.والقى سماحته (دام ظله) خطبتي صلاة العيد في جموع المؤمنين المصلين وكانت الخطبة الاولى بعنوان (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) (إبراهيم:36) شرف الانتماء ومسؤوليته .وتطرق سماحته في هذه الخطبة لمفهوم الانتماء الحقيقي موضحا المقياس الحقيقي له بالطاعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع وليس بادعاء الانتساب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع اليعقوبي المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع وليس بادعاء الانتساب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع اليعقوبي المقياس الحقيقي للانتماء هو الطاعة والاتباع وليس بادعاء الانتساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).