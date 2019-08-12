العراق يواجه البحرين في نهائي

2019/08/12 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحق المنتخب العراقي بنظيره البحريني الى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا، بفوزه على المنتخب اليمني 2-1 على ملعب كربلاء الدولي في ختام منافسات المجموعة الاولى.وكان المنتخب العراقي بحاجة إلى التعادل فقط ليحسم بطاقته الى النهائي بعدما جمع 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأول، فيما كان المنتخب اليمني بحاجة إلى الفوز ليحسم البطاقة بفارق المواجهة المباشرة مع العراق الذي أنهى منافسات المجموعة بـ10 نقاط أمام فلسطين (7) الفائزة على سوريا 4-3 في مباراة هامشية.وبدأ المنتخب العراقي المباراة باداء سريع مصمما على التسجيل باكرا ومباغتة نظيره اليمني الذي كان صاحب الفرصة الأولى بتسديدة خطيرة لمحسن قراوي كان لها الحارس محمد حميد بالمرصاد (12).

وفرض المنتخب العراقي ايقاعه على اللقاء تدريجيا واربك مدافعي اليمن بمحاولات عدة، تقدم من واحدة منها برأسية لابراهيم بايش (26) الذي سجل هدفه الدولي الاول، قبل أن يضيف حسين علي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

لم يختلف حال الشوط الثاني عن سابقه بالنسبة للمنتخب العراقي، فتابع سيطرته بفضل خبرة لاعبيه مقابل تراجع نظيره اليمني الذي فاجأ اصحاب الارض بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الواسع المطري من كرة ارضية سددها من بين المدافعين على يمين الحارس محمد حميد (90).

ويلعب العراق المباراة النهائية أمام البحرين مساء الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي.

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