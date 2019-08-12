وفرض المنتخب العراقي ايقاعه على اللقاء تدريجيا واربك مدافعي اليمن بمحاولات عدة، تقدم من واحدة منها برأسية لابراهيم بايش (26) الذي سجل هدفه الدولي الاول، قبل أن يضيف حسين علي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31.
لم يختلف حال الشوط الثاني عن سابقه بالنسبة للمنتخب العراقي، فتابع سيطرته بفضل خبرة لاعبيه مقابل تراجع نظيره اليمني الذي فاجأ اصحاب الارض بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الواسع المطري من كرة ارضية سددها من بين المدافعين على يمين الحارس محمد حميد (90).
ويلعب العراق المباراة النهائية أمام البحرين مساء الأربعاء على ملعب كربلاء الدولي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يواجه البحرين في نهائي "غرب آسيا") نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يواجه البحرين في نهائي "غرب آسيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).