كويكب أكبر من هرم خوفو يقترب من الأرض

2019/08/12 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يقترب كويكب “يحتمل أن يكون خطيرًا” أكبر من هرم الجيزة الأكبر، المعروف أيضًا باسم هرم خوفو، من الأرض في نهاية شهر أغسطس أب، وفقًا لبيانات ناسا.ويبلغ قطر الكويكب 2019 OU1 160 مترًا، أي أكبر ب 20 مترًا من الهرم المصري الأكثر شهرة.في 28 أغسطس 2019 ، سيكون 2019 OU1 أقرب إلى كوكب […]

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