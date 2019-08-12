2019/08/12 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أغسطس أو 12 آب أو يوم 12 8 (اليوم الثاني عشر من الشهر الثامن) هو اليوم الرابع والعشرون بعد المئتين (224) من السنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث في مثل هذا اليوم 12 آب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث في مثل هذا اليوم 12 آب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).