2019/08/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: الحشد استطاع القيام بمهمة اعتقال المقامرين لانه الجهاز المخلص وغير فاسد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/12 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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