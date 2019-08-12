حكومة الوفاق تطالب المجتمع الدولي بوقف هجوم طرابلس

2019/08/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس “حتى يتسنى العمل على وقف النشاطات الإرهابية”.جاء ذلك خلال في بيان، الأحد، لوزارة الخارجية نشر عبر صفحتها على فيسبوك تعليقا على التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة بنغازي شرقي البلاد ولقي خلاله 3 موظفين بالأمم …

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