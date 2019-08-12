الشيخ قيس الخزعلي:قيام الحشد الشعبي بمهمة مكافحة صالات القمار جاءت بثقة في النفس وثبات

2019/08/12 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي , اليوم الاثنين , ان قيام الحشد الشعبي بمهمة مكافحة صالات القمار جاءت بثقة في النفس وثبات .

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