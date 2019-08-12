طاغية العراق في الأردن في اول يوم من عيد الاضحى

2019/08/12 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر رواد الوتاصل الاجتماعي في العراق عن غضبهم بعد اقدام رجل اعمال اردني على ذبح اضحية الى طاغية العراق صدام، في صباح اول يوم من عيد الاضحى....

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