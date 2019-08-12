العهد نيوز تهنئ الامة الإسلامية والشعب العراقي بحلول عيد الأضحى المبارك

2019/08/12 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

تتقدم وكالة العهد نيوز، بأسمى آيات التبريكات للأمة الإسلامية، ولشعبنا العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة نبتهل الى الله العلي العظيم ان

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