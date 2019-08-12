بوجبا يؤكد استمرار

2019/08/12 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه لا تزال هناك “علامة استفهام” حول مستقبله مع ناديه عقب الانتصار 4-صفر على تشيلسي في الجولة الافتتاحية

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