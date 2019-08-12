2019/08/12 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي , اليوم الاثنين , ان ما قام به الامن الوطني والحشد الشعبي في التصدي لصالات القمار انجاز حقيقي ومهم .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:ما قام به الامن الوطني والحشد في التصدي لصالات القمار انجاز حقيقي ومهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ قيس الخزعلي:ما قام به الامن الوطني والحشد في التصدي لصالات القمار انجاز حقيقي ومهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ قيس الخزعلي:ما قام به الامن الوطني والحشد في التصدي لصالات القمار انجاز حقيقي ومهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).