الشيخ قيس الخزعلي:الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد سببه تدخل المرجعية الدينية وفتواها

2019/08/12 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي , اليوم الاثنين , الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد سببه تدخل المرجعية الدينية وفتواها .

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