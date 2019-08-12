مانشستر يونايتد “يسحق” تشلسي ولامبارد يفشل في أول اختبار

2019/08/12 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق مانشستر يونايتد فريق تشلسي بأربعة أهداف دون مقابل، في أول مباراة رسمية للمدرب فرانك لامبارد مع “البلوز”، في مستهل مشوار الفريقين في “البريمييرليغ”.وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من الإنجليزي ماركوس راشفورد بواقع هدفين، والفرنسي أنطوني مارسيال، والويلزي دانييل جيمس.وقدم “الشياطين الحمر” أداءا دفاعيا مذهلا ومثيرا للإعجاب في “أولد ترافورد”، بمشاركة أغلى مدافع […]

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