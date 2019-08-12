ابراهيم بايش:سنقدم كأس غرب آسيا هدية للجماهير

2019/08/12 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب إبراهيم بايش، لاعب المنتخب الوطني، عن سعادته بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة الأحد، أمام اليمن، والتي انتهت بفوز أسود الرافدين (2-1)، ليبلغ نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا.وقال بايش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “سعيد جدًا بالثقة التي منحت لي من قبل المدرب كاتانيتش وبدعم ومساندة الجماهير”، موضحًا أن المنتخب حقق انتصارًا نقله للمباراة النهائية

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