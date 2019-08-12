عادل عبد المهدي:الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين

2019/08/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، امس الاحد، عددا من التوجيهات لتسهيل وتسريع الإجراءات بعد فتح الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي، فيما اكد ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتلبية مطالب المواطنين.وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى , ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اجرى جولة تفقدية في جانبي العاصمة بغداد

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