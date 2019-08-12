المنصور جعفر - كسر الأزمة الإقتصادية

2019/08/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر 1 - شكل الأزمة : لأزمة الإقتصاد في غالبية دول العالم الثالث وجهان هما "التخلف" و"التبعية"، ولها أساسان أس داخلي وأس خارجي: 2 - أسي أزمة الإقتصاد: (أ) الأس الداخلي الرئيس لتكون أزمة الإقتصاد: رأسمالية وحكومية ترتيب أو تنظيم موارد وهيئات الاقتصاد، بشكل يفصل التمتع بعائدات الإقتصاد وخيراته عن تعب وشغل ومعيشة الكادحين القائمين بالإنتاج ! في استغلال طبقي وأقاليمي يزيد ال......

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