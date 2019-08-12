حسن الشامي - ثورة 23 يوليو 1952 والثقافة للجميع

2019/08/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشامي ستظل ثورة 23 يوليو 1952 واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، وفى الوطن العربي كله، وعلى امتداد العالم الثالث..وخاضت مصر في تلك الفترة معارك ضد الاحتلال، والإقطاع والرأسمالية والنظام الملكي، وهنا كان للمثقفين دور في الوقوف بجانب الثورة.كما حركت ثورة يوليو مياه الثقافة الراكدة ورسمت ملامح الحياة علي وجه الوطن العربي لتبش......

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