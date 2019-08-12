2019/08/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريدون إجهاض المشروع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نسعى لتشكيل جبهة للمعارضة السياسية ولن نعود إلا "بإحدى الحسنيين") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نسعى لتشكيل جبهة للمعارضة السياسية ولن نعود إلا "بإحدى الحسنيين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).