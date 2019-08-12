عمار الحكيم يكشف عن جهود لتشكيل جبهة المعارضة ويحدد خيارين لتغيير المعادلة السياسية

2019/08/12 | 09:40

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بغداد :سومر نيوز

كشف رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، عن جهود لتشكيل جبهة المعارضة ومن مخرجاتها حكومة الظل" مشيرا...

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