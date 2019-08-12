2019/08/12 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع موقع النعيم نيوز ما أعلنته الحكومة المحلية في كربلاء، يوم أمس الأحد، عن توزيع ما يزيد عن 1200 قطعة أرض على عوائل الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة.وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي، في بيان تلقىالنعيم نيوز نسخة منه إن “المشمولين هم عوائل الشهداء والجرحى من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، بالإضافة إلى ضحايا النظام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع 1200 قطعة أرض على عوائل الشهداء والجرحى في كربلاء النعيم نيوز.

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