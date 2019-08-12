2019/08/12 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بنك غولدمان ساكس، الأحد، إن المخاوف تتزايد من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ركود، وإن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأميركية في 2020.وقال البنك في مذكرة أُرسلت إلى عملائه “نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأميركيةمن الصين، التي يبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرب التجارية قد تصنع ركودا..



واستبعاد اتفاق قريب للعملاقين وكالة خطوة برس.

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