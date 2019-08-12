أهم مضامين خطبة صلاة العيد في كربلاء

وحذر الكاظمي مما اسماه بالغرف المظلمة التي تنتج الخطط الشيطانية التي تستهدف الشباب
ودعا الى، انه "من الضروري ان يلتفت الاباء الى فلذات اكبادهم، مشيرا الى ان الاب الذي يتعب نفسه على تربية ولده لمدة تزيد 20عن عاما، يمكن ان يفقده في ليلة واحدة بسبب هذه الوسائل الخطرة.
وأضاف، ان "الشباب وبالخصوص طلبة المعاهد والجامعات يشتكون من غليان الشهوة، لافتا الى ان لجوء البعض منهم الى الالحاد وانكار المبدأ والمعاد ليس لوجود شبهة بل انه يريد ان ينفلت ويرتكب الحرام من دون رادع باطني او ان يبتلى بوخز الضمير".
ونقل الشيخ الكاظمي عن شاب كان قد تعرض في وقت سابق لإصابته بليغة في الحرب الاخيرة على داعش ويعمل حاليا في محل تقصده النساء، مشيرا الى ان هذا الشاب ابلغه ان جهاده الان اعظم من جهاده في ارض المعركة.
وحث خطيب صلاة العيد على ضرورة العمل بحديث الامام علي عليه السلام الذي ورد فيه من غض بصره أراح قلبه.
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