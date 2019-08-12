2019/08/12 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشهد قرية “مييسكا أودزانسكيا” الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة، وفق تقارير صحفية من بولندا، أي حالة ولادة لذكور منذ نحو 10 سنوات، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى السلطات والباحثين.ودفع النقص الحاد في ولادة الذكور برئيس بلدية القرية القريبة من الحدود التشيكية، إلى عرض مكافأة نقدية لأول عائلة تنجب ولدا ذكرا.ودفعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ 10 سنوات.. قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ 10 سنوات.. قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).